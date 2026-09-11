Bursa Yıldırım'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücüler yaralandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA'da, kafa kafaya çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ekiplerin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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