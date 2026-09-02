Bursa Yıldırım\'da kurye motosikleti devrilip otomobile çarptı; sürücü yaralandı

BURSA'da, kontrolden çıkarak devrilen ve sürüklenen kurye motosikleti, dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.05 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kurye motosikleti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet, o sırada dönmek için manevra yapan otomobile çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kuryenin devrilen motosikletinden düşüp, sürüklenerek, dönmek için manevra yapan otomobile çarptığı anlar yer aldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.