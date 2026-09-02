Bursa Yıldırım'da kurye motosikleti devrilip otomobile çarptı; sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Yıldırım'da kurye motosikleti devrilip otomobile çarptı; sürücü yaralandı

Bursa Yıldırım\'da kurye motosikleti devrilip otomobile çarptı; sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Yıldırım'da kontrolden çıkan kurye motosikleti devrilerek sürüklendi ve manevra yapan otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da, kontrolden çıkarak devrilen ve sürüklenen kurye motosikleti, dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.05 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kurye motosikleti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet, o sırada dönmek için manevra yapan otomobile çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kuryenin devrilen motosikletinden düşüp, sürüklenerek, dönmek için manevra yapan otomobile çarptığı anlar yer aldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Yıldırım, Güvenlik, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Yıldırım'da kurye motosikleti devrilip otomobile çarptı; sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt "Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

18:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
18:28
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
17:48
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
17:33
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
16:54
Yapılan itiraz reddedildi Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 19:07:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da kurye motosikleti devrilip otomobile çarptı; sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement