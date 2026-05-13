Bursa\'da kaçan sürücüye 550 bin TL ceza

13.05.2026 23:37  Güncelleme: 23:39
BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki otomobile çarparak durduruldu. Sürücüye toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 16 BJE 566 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Meltem İ., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan otomobil, park halindeki 16 ALT 003 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Meltem İ.'ye, 'dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, 'alkolmetreyi üflemeyi reddetmek'ten 150 bin TL ve 'ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

