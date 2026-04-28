Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun Almanya'ya iadesine karar verildi

28.04.2026 14:16
Bursa'da 7 yıldır kayıp olarak aranan ve kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan Almanya doğumlu 8 yaşındaki N.S'nin, mahkemece yabancı uyruklu annesi Rebecca S'ye iadesine karar verildi.

Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını temsilen Cumhuriyet savcısı ve davalı avukatı katıldı.

Anne Rebecca S'nin avukatı ise duruşmaya e-celse uygulamasıyla bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, çocuk N.S'nin mutat meskeni olan Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ilişkin taleplerinin kabulünü istedi.

Avukatların taleplerini dinleyen hakim, Almanya doğumlu N.S'nin, mutat meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S'ye teslimine karar verdi.

Olay

Almanya vatandaşı Rebecca S. (31), 2019 yılında 1 yaşındaki oğluyla, çocuğunun babası Umut K'nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S.'ye (60) ait eve gelmişti. Bir süre sonra Rebecca S'nin erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği, kendisinin ise bunu kabul etmediği aktarılmıştı.

Daha sonra anne Rebecca S, oğlu N.S'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuş, uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kurulmuştu.

Ekipler, çocuğu 10 Mart'ta R.M'ye ait evde bulmuştu.

N.S'nin devlet korumasına alındığı olayla ilgili babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Bu arada çocuğun babası Umut K'nın ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Çocuğun bulunmasının ardından haberdar edilen ve Almanya'dan Türkiye'ye gelen Rebecca S. ile devlet korumasındaki N.S, Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'nda kan ve saç örneği vermiş, davacı Rebecca S'nin yüzde 99,99 ihtimalle N.S'nin biyolojik annesi olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

