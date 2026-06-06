Bursa\'da yaya geçidinde kadına otomobil çarptı: Ağır yaralı

BURSA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, otomobil çarptı. Kadın ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gürsu ilçesi 35'lik Yol üzerinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına, 16 CAJ 947 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya savrulup yere düşerken, otomobil kaldırıma çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen kadın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.