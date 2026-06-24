Bursalı Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Güvenlik Robotu - Son Dakika
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Bursalı Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Güvenlik Robotu

Bursalı Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Güvenlik Robotu
24.06.2026 12:32
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Bursa'daki öğrenciler, okul güvenliği için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi.

Bursa'daki lisenin öğrencileri, okulda yaşanabilecek kavga, bayılma ve yangın gibi olumsuz durumları tespit eden yapay zeka destekli çok amaçlı otonom robot geliştirdi.

Nilüfer ilçesindeki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı anket çalışmasında farklı sınıflardaki 120 öğrenciye, okulda en sık yaşadığı sorunlar soruldu.

Ankete katılanların çoğunluğunun düşme, bayılma, kavga, yangın gibi olaylardan tedirgin olduğunu belirleyen 5 öğrenci, erken müdahale için okulda yaşanabilecek olumsuzlukları tespit edip okul idaresine bildiren robot geliştirmeye karar verdi.

Fikir aşamasının ardından öğrenciler, yaklaşık 6 aylık sürede otonom şekilde okul koridorlarında gezen, görüntü işleme teknolojisi ve yapay zeka desteğiyle yangın, düşme, bayılma, kavga gibi olayları fark edip okul yetkililerine bildiren robot geliştirdi.

"Şaklaşık 1,5 metre boyundaki robota görüntü işleme teknolojisiyle 38 binin üzerinde sopa, kesici alet gibi gereçler ile yangın, kavga, bayılma gibi sahneler işlendi.

Yapay zeka desteğiyle hareket eden robot, tehlikeli durumlarda, telefonu tanımlanan okul idarecilerine ve rehber öğretmenlere anlık bildirim göndererek yaşanabilecek olumsuzluklara erken müdahale etme şansı sağlıyor.

"Okul ortamlarını daha güvenli getirmeyi hedefleyen bir projedir"

Okul Müdürü Güray Köken, AA muhabirine, "Yaşamı iyileştirmek için insan yetiştiriyoruz" temasıyla hareket ettiklerini söyledi.

Bu vizyona uygun olarak öğrencilerinin sürekli insan hayatına dokunan projeler ürettiğini belirten Köken, "Edu Guard da okul ortamlarını daha güvenli getirmeyi hedefleyen bir projedir. Öğrencilerimizin okula hevesle ve mutlu şekilde gelmeleri, okul ortamındaki okul ikliminin huzurundan kaynaklanmaktadır. Bu huzur, çocuklarımızın Edu Guard benzeri birçok projeye imza atmalarına olanak sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Okulun elektrik-elektronik öğretmeni Recep Semih Aydın da çalışmanın Türkiye'de başka bir örneğinin olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Robotumuz okul koridorlarında 7 gün 24 saat prensibiyle çalışıyor. Herhangi bir şekilde kavga görüntüleri yapay zeka desteğiyle tespit ediliyor. Daha sonra ilgili kişilere bildirim olarak geliyor. Koridorda çocukların yürüdüğünü düşünelim. Robot otonom şekilde hareket ettiği için onlara dokunuşu olmuyor ancak bir kavga anında, binlerce kavga görüntüsü bu robotun işletim sisteminde mevcut. Kavga sahnelerine yakın sahneleri yakaladığı anda yetkili kişilere bildirim gönderiyor. Bildirimin yanı sıra görüntü de anlık olarak o kişilere aktarılıyor. Bildirim alan kişi canlı anons sistemiyle devreye girerek o anda sesiyle robotun hoparlörlerinden kavgaya müdahaleye başlıyor."

Aydın, robotun tehlikeli cisimlere karşı da duyarlı olduğunu dile getirerek, "Koridorda bir çocuk veya velinin, elinde yabancı bir cisimle gezdiğini düşünelim. Robot kişinin elindeki yabancı cismi gördüğü anda bildirim sahiplerine uyarı veriyor. O kişinin görüntüsü anında canlı olarak bildirim sahibi kişilere aktarılıyor." diye konuştu.

"Olayları erken tespit etmemizi sağlıyor"

Elektrik-elektronik bölümü öğrencilerinden Salih Eren Yiğit de robotu hareket ettiren motorların güçlü olduğunu söyledi.

Robotun yapım aşamasından bahseden Yiğit, "Proje üzerinde 5 kişi çalıştık. Ekip çalışmasını koordineli bir şekilde yürüttük. Herkesin uzman olduğu konular var. Zorlu ve kolay kısımları oldu. Her zaman birbirimize kenetlenerek çalışmayı yürüttük." dedi.

Makine ve tasarım teknolojisi öğrencilerinden Gamze Öz de robot sayesinde okulda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebileceğini anlattı.

Öz, robotun okul koridorlarında otonom şekilde gezdiğini belirterek, "Robotumuz olayları anlık şekilde görüp kullanıcıya anlık bildirim gönderdiği için olayları erken tespit etmemizi sağlıyor. Bu sayede yaşanabilecek riskli durumların da önüne geçmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursalı Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Güvenlik Robotu - Son Dakika

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