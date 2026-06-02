Bursaspor, 63 Yaşında... Yeni Sezon Formaları ve "Bursaspor Plus" Uygulaması Tanıtıldı

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'un 63'üncü kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan "Bursaspor Plus" mobil uygulaması ve yeni sezon formalarının tanıtıldığı geceye Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, ilçe belediye başkanları, kulüp yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Gecede yaptığı konuşmada başarının temelini mali ve yönetimsel istikrarın getirdiğini ifade eden Çelik, "Mali gücümüzü korumamız halinde şehrimizin en büyük marka değeri olan Bursasporumuzun bu sene Süper Lig'e çıkacağına, Süper Lig'de de Avrupa kupalarına katılacak derecelere gireceğine yönetim kurulumuz ve şehir olarak inancımız tamdır. Bu noktadaki en büyük motivasyonumuz, şehrimizde oluşan birliktelik ve çocuklarımızın Bursasporlu olmasından yaşadığımız gurur ve mutluluktur" dedi.

"HERKES BURSASPOR'UN ÖNEMİNİN FARKINDA"

Her şehirde "Ben aslında şu takımı tutuyorum ama Bursaspor'u mutlaka Süper Lig'de görmek istiyoruz" diyen vatandaşlarla karşı karşıya geldiklerini ifade eden Varank, "Bursaspor bu manada inşallah hak ettiği yerlere gelecek. Hep birlikte bu markaya, bu değere sahip çıkalım. Ondan sonra Bursaspor'un üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

"BURSASPOR ORTAK SEVDAMIZ"

Bursaspor'un sadece bir futbol takımı olmadığını ve Bursa'nın ortak bir sevdası olduğunu belirten Biba, "Bursaspor'u Bursaspor yapan en önemli güçlerden biri de hiç şüphesiz ki taraftarıdır. Bugün burada sadece bir spor kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutlamak için değil; bir şehrin ortak hafızasını, ortak heyecanını ve ortak gururunu taçlandırmak için bir araya geldik. Bundan 63 yıl önce şehrimizin simgesi olan yeşil ve beyaz renkler altında kurulan Bursaspor, Bursamızın hem başarılı bir futbol takımı hem de ortak değeri haline geldi. Türk futbol tarihinde Anadolu'nun sesini en güçlü şekilde duyuran kulüplerden biri oldu" ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR'UN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin en önemli markalarından biri olan Bursaspor'un yanında olmaya ve gençleri sporla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Biba, "İnanıyoruz ki Bursaspor, köklü geçmişinden aldığı güçle ve taraftarının sonsuz desteğiyle yeniden Türk futbolunun zirvesinde yerini alacaktır. Bu anlamlı gecenin düzenlenmesinde emeği geçen başta kulüp başkanımız Sayın Enes Çelik olmak üzere yönetim kuruluna, destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, Bursasporumuzun şanlı tarihinde emeği geçen tüm kulüp başkanlarımızı da saygıyla anıyorum" dedi.