Bursluluk sınavında kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti

Gaziantep'te bursluluk sınavına giderken kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına okul önündeki polis ekipleri yetişti.
Gaziantep'te binlerce öğrencin ter döktüğü İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İOKBS) öncesi kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde bursluluk sınavına girmek üzere Adile Altınbaş Ortaokulu'na giden öğrenci kimliğini evde unuttuğunu fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evine götürülen öğrenci, kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi. - GAZİANTEP
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