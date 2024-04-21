Bursluluk sınavında kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldır canlı yayınla ihalelerini duyuruyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulamasına devam ediyor. ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden 20 Nisan 2024 tarihine kadar 4 bin 361 ihale canlı yayınlandı.