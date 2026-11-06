BURULAŞ, 15 Kasım öncesi 534 aracın kışlık lastik değişimini tamamladı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği zorunluluğu öncesinde 534 aracın lastik değişimini tamamlayarak toplu ulaşım filosunu olumsuz hava koşullarına karşı hazırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, araç filosunu 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği zorunluluğu öncesinde tamamlanan çalışmalarla olumsuz hava ve yol koşullarına karşı hazır hale getirdi. Yolcu güvenliğini ön planda tutan ekipler, lastik değişimlerinin yanı sıra araçların gerekli teknik kontrollerini de gerçekleştirdi.

GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Kış şartlarında güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında BURULAŞ bünyesindeki 534 aracın lastik değişimleri bakım ekipleri tarafından tamamlandı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren BURULAŞ Otobüs Bakım Mühendisi Mustafa Dolan, "534 aracımızın kışlık lastik değişimlerini tamamladık. Araçların yol tutuş performansının artırılması ve ulaşım hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla gerekli kontrolleri de gerçekleştirdik" dedi.

BURULAŞ'ın kış mevsimi boyunca araç filosunda bakım ve teknik kontrol çalışmalarını düzenli olarak sürdüreceği bildirildi.