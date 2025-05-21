BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması

21.05.2025 09:19  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını duyurdu. Başkan Bozbey, tüm çalışanların en iyi yaşam standartlarına sahip olmasını hedeflediklerini açıkladı.

(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı. Gün boyunca devam eden görüşmelerin sonucunda sendika ile BURULAŞ arasında anlaşmaya varıldığını açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Demiryol-İş Sendikası Başkanı Cemal Yaman'a, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin'e, TÜRK-İŞ 8. Bölge Başkanı Ruhi Biçer'e, Sodem-Sen Genel Sekreteri Cahit Korkmaz'a ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

"Tüm çalışanlarımızın en iyi yaşam standartlarına sahip olmasını istiyoruz

Büyükşehir Belediyesi'nin 13 bin 800 civarında çalışanı bulunduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, her bir çalışanın kendileri için kıymetli olduğunu dile getirdi. Tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla birlikte Bursalıların gülümsemesi için hizmet etmeye devam edeceklerini anlatan Başkan Bozbey, şunları söyledi:

"Çalışma arkadaşlarımızın her birine tek tek teşekkür ediyorum. BURULAŞ'ta görev yapan arkadaşlarımıza yapmış oldukları hizmetlerden ve bundan sonra yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bütün Bursalıları bir yerden bir yere güvenli bir şekilde götürüyorlar. Yapmış oldukları hizmetlerle de Bursalılar hem nefes alıyor hem de yaptıkları hizmetlerden dolayı bizler de mutluluk duyuyoruz. Belki bir anlaşmazlık oldu. Ama demokrasinin gereği bunlar yaşanabilir. Bu saat itibariyle bir anlaşmaya varılmıştır. Her iki taraf için ve çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra hep birlikte gülümseten hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Netice itibariyle Bursalı da nefes almış oldu. Tüm çalışanlarımızın en iyi yaşam standartlarına sahip olmasını istiyoruz. Gönlümüzden bu geçiyor. Hayırlı olsun."

Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin, 11. dönem toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli'ye ve katkı sunanlara teşekkür eden Gültekin, "Uzun ve sıkıntılı bir süreç yaşadık. Belediyenin de içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumları biliyoruz. Ama çalışanlarımızın da sıkıntılı durumları var. Geçimle ilgili sıkıntıları var. Bunları anlatmaya çalıştık. İş zorlukları vardı. Bunları anlatma çalıştık. Sonuç itibariyle bir noktaya geldik. Toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin, Sodem-Sen Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, Sodem-Sen hukuk Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Başterzi, Adapazarı Şube Mali Sekreteri Özkan Çakıroğlu, Şirket İnsan Kaynakları Müdürü Elif Şenol, Sodem-Sen TİS uzmanları Pamir Başer ve Ahmet Yavuz Şentürk, iş yeri temsilcileri Ferit Akkoyun, Ayhan Ceylan ve Murat Çakır arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar 2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar
Zabıta memurları engelli vatandaşı darbetti Zabıta memurları engelli vatandaşı darbetti
İsveçli köylü güzeli Türkiye’ye geldi, hayatı değişti İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Tutuklandığını gösteren video paylaştı, videonun kurgu olduğu ortaya çıktı Tutuklandığını gösteren video paylaştı, videonun kurgu olduğu ortaya çıktı
Binlerce kişi tehlikede Shakira konseri sonrası alarm verildi Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Bavulunu bile topladı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
İzmir’de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında

07:46
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
07:05
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
04:09
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
15:26
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
15:25
Bomba iddia Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
15:22
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
15:02
Acun Ilıcalı’dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
14:58
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
14:57
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
14:35
Fenerbahçe’ye mi transfer oldu Şanlıurfaspor’dan Ogundu için resmi açıklama
Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
14:21
Kuze Kore’nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
14:21
İzmir’de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 10:06:34. #7.13#
SON DAKİKA: BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.