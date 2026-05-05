Burun Estetiği Ameliyatında Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burun Estetiği Ameliyatında Ölüm

Burun Estetiği Ameliyatında Ölüm
05.05.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de burun estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Hatice Öncü toprağa verildi.

İZMİR'de burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaşınca yoğun bakıma alınan ve daha sonra sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Hatice Öncü (23), toprağa verildi. Aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan Esma Nur Öncü (20) ablası Hatice Öncü'nün gelinlikle tabutunun başında gözyaşı döktü.

Kentte yaşayan Hatice Öncü, 22 Nisan'da Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye burun estetiği ameliyatı olmak için başvurdu. Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine ertesi gün İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hatice Öncü, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öncü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ailesi kızlarının hayatını kaybetmesinin ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hatice Öncü'nün cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Öncü için Konak ilçesindeki Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile Hatice Öncünün annesi Remziye Kanak, kız kardeşi Esma Nur Öncü, erkek kardeşleri Halil Öncü, Bünyamin Öncü, dedesi Mehmet Mahsun Kanak, amcası Nurettin Öncü ve diğer yakınları katıldı. Baba Öncü, kardeş Halil Öncü ve aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan Esma Nur Öncü, Hatice Öncü'nün gelinliğe sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Öncü'nün cenazesi, Basmane Çorakkapı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kemalpaşa Ansızca Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burun Estetiği Ameliyatında Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:53:58. #7.12#
SON DAKİKA: Burun Estetiği Ameliyatında Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.