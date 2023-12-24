Burundi\'de İsyancı Saldırısında 20 Sivil Hayatını Kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin Bujumbura eyaletinde isyancıların saldırısında 12'si çocuk 20 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bujumbura eyaletine bağlı Gatumba köyünde Hukukun Üstünlüğü İçin Direniş Hareketi (RED-TABARA) adlı isyancı grup üyeleri sivillere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda 12'si çocuk 2'si hamile kadın, 20 sivil hayatını kaybetti.

Yaralı 9 kişinin tedavisi ise bölge hastanelerinde devam ediyor.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın 3. dönem cumhurbaşkanı adaylığına itiraz eden Burundililerin kurduğu RED-TABARA hareketi, ülkede demokratik, özgür, kapsayıcı ve şeffaf seçimler yapılana kadar mücadelesinin süreceğini belirtiyor.