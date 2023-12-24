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Burundi'de İsyancı Saldırısında 20 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burundi'de İsyancı Saldırısında 20 Sivil Hayatını Kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin Bujumbura eyaletinde isyancıların saldırısında 12'si çocuk 20 sivil hayatını kaybetti. RED-TABARA adlı isyancı grup üyeleri Gatumba köyünde sivillere yönelik saldırı düzenledi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Burundi\'de İsyancı Saldırısında 20 Sivil Hayatını Kaybetti
24.12.2023 - 16:29,
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Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin Bujumbura eyaletinde isyancıların saldırısında 12'si çocuk 20 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bujumbura eyaletine bağlı Gatumba köyünde Hukukun Üstünlüğü İçin Direniş Hareketi (RED-TABARA) adlı isyancı grup üyeleri sivillere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda 12'si çocuk 2'si hamile kadın, 20 sivil hayatını kaybetti.

Yaralı 9 kişinin tedavisi ise bölge hastanelerinde devam ediyor.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın 3. dönem cumhurbaşkanı adaylığına itiraz eden Burundililerin kurduğu RED-TABARA hareketi, ülkede demokratik, özgür, kapsayıcı ve şeffaf seçimler yapılana kadar mücadelesinin süreceğini belirtiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Burundi'de İsyancı Saldırısında 20 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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