Busan'da 1,7 milyon turist çeken köpek balığı Bukangi 11 gündür görülmüyor

Busan'da 1,7 milyon turist çeken köpek balığı Bukangi 11 gündür görülmüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore'nin Busan kentinde kanalda mahsur kalan ve 1,7 milyondan fazla turist çeken köpek balığı Bukangi, 27 Ekim'den bu yana görülmüyor. Uzmanlar, su sıcaklığının mevsime bağlı düşmesi nedeniyle Bukangi'nin açık denize dönmüş olabileceğini değerlendiriyor.
Güney Kore'nin Busan kentinde bir kanalda mahsur kalmasının ardından 1,7 milyondan fazla turisti bölgeye çeken "Bukangi" isimli köpek balığı, 11 gündür görülmedi.
Yonhap'ın haberine göre, "Bukangi", 27 Ekim'den bu yana kanalda görülmüyor.
Uzmanlar, kanaldaki su sıcaklığının mevsime bağlı olarak düştüğünü ve Bukangi'nin de bu nedenle açık denize dönmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.
Sosyal medyada gündem olan Bukangi, daha önce uzun uğraşlara rağmen kanaldan çıkmayı reddetmiş ve kurtarma çalışmalarına rağmen kanala dönmüştü.
Kanalda ilk olarak 18 Eylül'de görülen Bukangi, o günden bu yana 1,7 milyondan fazla turisti bölgeye çekmişti.
Kaynak: AA
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