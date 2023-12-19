Buse Bilim Koleji IB (PYP) Dünya Okulu adaylığı onaylandı

Buse Bilim Koleji'nin okul öncesi ve ilkokul kademelerindeki "IB (PYP) Dünya Okulu" adaylığı onaylandı.

Buse Bilim Koleji IB (PYP) Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, PYP'nin sorgulamaya dayalı öğrenmeyi, bütüncül gelişimi teşvik etmeyi ve öğrenciler arasında küresel bir perspektif geliştirmeyi destekleyen uluslararası kabul görmüş bir müfredat çerçevesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yetkin bir dünya okulu olma yolculuğuna adım atan Buse Bilim Koleji, PYP ile sorgulamaya dayalı öğrenmeyi, bütüncül gelişimi teşvik etmeyi ve öğrenciler arasında küresel perspektif geliştirmeyi destekleyen bir müfredat uygulamasını hayata geçiriyor." ifadelerine yer verildi.

Buse Bilim Koleji öğrencilerinin meraklarını, eleştirel düşünme becerilerini ve üretkenliklerini beslemeyi amaçlayan kapsamlı eğitim programının bir parçası olacağı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"PYP, sorgulamaya dayalı öğrenmeye odaklanarak, öğrencilerin gerçek dünya sorunlarını incelemelerine imkan tanırken, farklı ders alanlarında kavramları derinlemesine anlamalarını sağlar. PYP'nin uygulanmasıyla öğrenciler disiplinlerarası bir yaklaşımla dengeyi sağlayan ve ilgi çekici bir müfredattan faydalanacaklar. Bu müfredat, öz yansıtma süreçlerini teşvik edecek ve öğrenme sevgisini destekleyecektir. Öğrenciler, kendi eğitimlerine aktif olarak katılacak, bağımsız düşünürler ve sorun çözücüler olacaklar. Ankara Yenimahalle'de PYP adaylığı onaylanan tek okul olarak, dünya genelindeki eğitimcilere, kaynaklara ve işbirliği fırsatlarına erişimi olacak.

Bu durum Buse Bilim Koleji'nin öğretim uygulamalarını zenginleştirecek, dünya genelindeki en iyi uygulamalara ulaşımını ve öğrencilere gerçek anlamda uluslararası bir eğitim sunulmasını sağlayacak. Buse Bilim Koleji IB (PYP) Koordinatörlüğü olarak bu önemli kilometre taşından gurur duyuyoruz. Bu başarı, okul yönetiminin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve öğrencilerinin özverisi olmadan mümkün olmazdı. Birlikte, akademik, sosyal ve duygusal olarak başarılı olmalarını sağlayan bir eğitim ortamı oluşturmaya devam edeceğiz. Yetkili bir IB Dünya Okulu olma yolculuğunda ilerlerken, PYP'nin öğrencilerimizin eğitim deneyimine olumlu etkisini sabırsızlıkla bekliyoruz."