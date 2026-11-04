BUSKİ, Akpınar'da kentsel dönüşüm için 1400 metrelik altyapı çalışması yürütüyor - Son Dakika
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BUSKİ, Akpınar'da kentsel dönüşüm için 1400 metrelik altyapı çalışması yürütüyor

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BUSKİ, Akpınar\'da kentsel dönüşüm için 1400 metrelik altyapı çalışması yürütüyor
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BUSKİ, Akpınar\'da kentsel dönüşüm için 1400 metrelik altyapı çalışması yürütüyor
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BUSKİ, Osmangazi Akpınar'da kentsel dönüşüm kapsamında 1400 metrelik altyapı çalışması yürütüyor. 700 metre kanalizasyon ve 700 metre yağmur suyu hattıyla atık su arıtımı ve su baskın riski azaltılacak, bölge sakinleri BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm süreci kapsamında altyapı ağını yeniliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla il genelinde altyapı ağını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde yatırımlarına devam ediyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm süreci dahilinde yoğunluk artışı öngörülen bölgelerde altyapı ağını güçlendirme çalışmalarına başladı.

Atık suların arıtılması ve su baskın riskinin azaltılması amacıyla BUSKİ ekipleri, bölgede 700 metre kanalizasyon ve 700 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam bin 400 metrelik altyapı çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler tarafından çalışmalara ilişkin bilgilendirilen bölge sakinleri, yeni altyapı için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
OsmangaziGüncelBuskiEmlakSon Dakika

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