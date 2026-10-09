BUSKİ, Bursa Osmangazi\'de 340 metrelik altyapı imalatı yapıyor

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesinin Hüdavendigar Mahallesi'nde altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek amacıyla nisan ayı itibarıyla çalışma başlattı. Ekipler, eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Dokuzuncu ayda 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 6 bin metreden fazla dere temizliği gerçekleştirdi. BUSKİ ekipleri, ekim ayında da şehrin altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

YENİ YAĞMUR SUYU HATTI İMALATI

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi'nde ihtiyacı belirlenen noktalarda altyapı ağını güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 170 metrelik mevcut kanalizasyon hattını yenileyen ekipler, bölgeye 170 metrelik yeni yağmur suyu hattı da kazandırıyor.

Toplam 340 metrelik altyapı imalatının tamamlanmasıyla birlikte atık suların daha sağlıklı şekilde tahliye edilmesi, yağışlı havalarda oluşabilecek su birikintilerinin ve taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

Hüdavendigar Mahallesi Muhtarı Mustafa Pala, bölgenin altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve ekiplere teşekkür etti.