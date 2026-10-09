BUSKİ, Bursa Osmangazi'de 340 metrelik altyapı imalatı yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BUSKİ, Bursa Osmangazi'de 340 metrelik altyapı imalatı yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUSKİ, Bursa Osmangazi\'de 340 metrelik altyapı imalatı yapıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ, Bursa Osmangazi Hüdavendigar'da 170 metrelik kanalizasyonu yenileyip 170 metrelik yeni yağmur suyu hattı imalatı yapıyor. Toplam 340 metrelik çalışmayla atık su tahliyesinin sağlıklı yapılması ve yağışta taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesinin Hüdavendigar Mahallesi'nde altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek amacıyla nisan ayı itibarıyla çalışma başlattı. Ekipler, eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Dokuzuncu ayda 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 6 bin metreden fazla dere temizliği gerçekleştirdi. BUSKİ ekipleri, ekim ayında da şehrin altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

YENİ YAĞMUR SUYU HATTI İMALATI

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi'nde ihtiyacı belirlenen noktalarda altyapı ağını güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 170 metrelik mevcut kanalizasyon hattını yenileyen ekipler, bölgeye 170 metrelik yeni yağmur suyu hattı da kazandırıyor.

Toplam 340 metrelik altyapı imalatının tamamlanmasıyla birlikte atık suların daha sağlıklı şekilde tahliye edilmesi, yağışlı havalarda oluşabilecek su birikintilerinin ve taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

Hüdavendigar Mahallesi Muhtarı Mustafa Pala, bölgenin altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
OsmangaziBelediyeGüncelBursaBuskiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Video çekerken telefonu denize düştü Kaydettiği görüntüler şaşırttı Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 15:43:50. #.0.2#
SON DAKİKA: BUSKİ, Bursa Osmangazi'de 340 metrelik altyapı imalatı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei