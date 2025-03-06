Busra Antik Kenti'nde Savaş İzleri

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ETHEM EMRE ÖZCAN/AHMET KARAAHMET - Suriye'deki iç savaşta devrik Baas rejimi güçlerince sivil yerleşimlerin hedef alınmasında üs olarak kullanılan Busra Antik Kenti, AA ekibince görüntülendi.

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde sahip olduğu tarihi kalıntılar ve yapılarla dikkati çeken antik kentte, Roma Tiyatrosu (Antik Tiyatro), Busra Kalesi, Serir Bent el-Melik Tapınağı, Zafer Kemeri, El-Hawa ve El-Nabatean kapıları yer alıyor.

Tarih boyunca Akad, Amori, Kenan, Arami, Roma ve Bizans gibi birçok büyük uygarlık ve imparatorluğun etkisi altında kalan alandaki yapılar, bir zamanlar ziyaretçilerin uğrak noktasıydı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Busra, iç savaş öncesi turist çeken merkezlerin başında geliyordu.

Antik kentteki bazı yapılar, Mart 2011- Aralık 2024'teki iç savaşta Baas rejimi güçlerince yapılan saldırılarda kısmen hasar gördü.

Rejim güçleri, bu tarihi bölgeyi, çevresindeki bazı yerleşimlere yönelik saldırılarında üs olarak kullandı.

AA ekibi, devrik Baas rejiminin antik kente saldırılarında yıkılan bazı sütunları ve tarihi yapılardaki şarapnel izlerini görüntüledi.

Yaklaşık 15 bin kişilik kapasiteye sahip antik Roma Tiyatrosu'nun devasa yapısı ve eşsiz mimarisi dronla çekilen görüntülerle kaydedildi.

Busra, Emeviler dönemiyle birlikte dini ve kültürel açıdan önemli bir merkez oldu. Şehir, Hz. Muhammed'in genç yaşlarda Şam'a yaptığı ticaret yolculuğunda uğradığı yerlerden biriydi. Birçok kaynakta, Hz. Muhammed'in, Busra'da Hristiyan din adamı Rahip Bahira ile görüştüğü rivayet ediliyor.

"Busra'nın eskisi gibi turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Busra kentinde turist rehberi olan Ahmed Mikdad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 20'ye yakın tarihi yapının bulunduğunu söyledi.

Mikdad, "Esed rejimi, Suriye'deki olayların başında burayı askeri kışlaya çevirdi. İçerisine havanlar yerleştirdi. Eski şehri yerle bir etti." şeklinde konuştu.

Rejimin kente 2014-2015'te İran destekli yabancı terörist grupları getirdiğini aktaran Mikdad, Esed rejiminin burada kaçak kazılarla mabetlere ve tarihi yapılara zarar verdiğini kaydetti.

Busra'nın, ülkenin güneyindeki en önemli turizm merkezi olduğuna işaret eden Mikdad, birçok dini merkeze de ev sahipliği yapan kente ziyaretçilerin gelmeye başladığını dile getirdi.

Mikdad, "İnsanlar hala korkuyor. Busra'nın eskisi gibi turizme kazandırılmasını istiyoruz. Turizm yetkilileri buranın tanıtımını yapmalı. En büyük zorluk tanıtımın olmaması. Busra, turizme hazır." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en önemli tarihi miras alanı"

Tarih öğretmeni Mervan Samara da "Bana göre burası, dünyanın en önemli tarihi miras alanı çünkü birden fazla medeniyete ev sahipliği yapmış bir alan." dedi.

Esed rejiminin bu bölgeyi kaderine terk ettiğini anlatan Samara, "Bence buradaki Antik Tiyatro, Roma'dakinden daha sağlam. Çünkü Müslümanların inşa ettiği kale bu yapıyı korudu." diye konuştu.

Rejim güçlerinin antik kentte "sistematik hırsızlık" yaptığını vurgulayan Samara, yeni yönetimden Busra'ya sahip çıkmasını istedi.