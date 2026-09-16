Büşra bebek soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Büşra bebek soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Büşra bebek soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da aralarında olduğu 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında ve basın mensuplarına gösterilmeden adliyeye sevk edildi.

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin geçici olarak kaldığı çadırda, 11 aylık kızları Büşra'nın kaybolduğu ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadelerinde çocuğunun para karşılığı satıldığını öne sürdü. Daha sonra ifadesini değiştiren Balıkçı, bebeği babası Yusuf Balıkçı'nın öldürdüğünü iddia etti. Elif Balıkçı, korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu söyleyerek, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı" diyerek eşinden şikayetçi oldu.

ANNENİN GÖSTERDİĞİ ARAZİDE İZ BULUNAMADI

İddianın ardından savcı eşliğinde Elif Balıkçı'ya İncedere Yaylası civarında yer gösterme işlemi yaptırıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri sinyal kesiciler kullanırken, annenin işaret ettiği taşlık bölgede aramalar yapıldı. Jandarma asayiş, komando timleri ve AFAD ekiplerinin zorlu arazi şartlarında, yapay zeka destekli dronlar ve iz takip köpekleriyle gerçekleştirdiği aramalardan henüz sonuç alınamadı.

Kayıp Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmazken, ekiplerin bölgedeki hummalı arama çalışmaları bugün de devam etti. Ailenin 3 ve 9 yaşları arasındaki diğer 4 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı ile K.D., M.D. M.R.S., R.D., Ö.D., M.B., İ.B. ve A.Ç.'nin jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında, basın mensuplarının görüntü almaları engellenecek şekilde, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgu işlemlerine başlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Büşra bebek soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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