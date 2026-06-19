Büşra Bülbül'ün İlk Filmi Şanghay'da Prömiyer Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büşra Bülbül'ün İlk Filmi Şanghay'da Prömiyer Yaptı

19.06.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir Anne Hakkında filmi, Şanghay Film Festivali'nde büyük ilgiyle gösterildi ve anneliği ele alıyor.

TRT ortak yapımı, yönetmen Büşra Bülbül'ün ilk uzun metraj kurmaca filmi "Bir Anne Hakkında", dünya prömiyerini 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen ilk gösterim, sinemaseverler, uluslararası basın mensupları ve sektör temsilcilerinin ilgisiyle karşılandı.

Yönetmen Bülbül, senarist Bekir Bülbül, yapımcı Betül Demir ve başrol oyuncusu Sevda Erginci gösterimin ardından düzenlenen söyleşide izleyicilerle bir araya geldi.

Büşra Bülbül, filmin çıkış noktasının annesinden ve annelik deneyiminden beslendiğini belirterek, anneliğin insanı güçlendiren ve mücadele etmeyi öğreten bir yönü olduğunu ifade etti.

Başrol oyuncusu Sevda Erginci ise canlandırdığı Sibel karakterinin, ağır yaşam koşulları nedeniyle duygularını ertelemek zorunda kalan bir kadın olduğunu ve yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunma çabasını sürdürdüğünü anlattı.

Film, karaciğer yetmezliğinin son evresindeki eşini hayatta tutmaya çalışan Sibel'in zamana karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Organ nakli için uygun bir donör bulamayan Sibel'in giderek derinleşen çaresizliği, onu vicdani ve ahlaki sınırlarını sorgulamaya itiyor.

Duygu Köse, Ümran Şakır, Osman Doğan, Ecmel İs Ergür ve Ahmet Çelik'in de rol aldığı yapım, 2022 TRT 12 Punto Senaryo Günleri'nde Ortak Yapım Ödülü'nü almış, ayrıca 2024 Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu'na seçilmişti.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Güncel, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büşra Bülbül'ün İlk Filmi Şanghay'da Prömiyer Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milyar TL’lik “La Casa De Samsun“ davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum 16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum
İsmail Kartal’ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor

12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 12:50:15. #7.12#
SON DAKİKA: Büşra Bülbül'ün İlk Filmi Şanghay'da Prömiyer Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.