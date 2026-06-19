Büşra Bülbül'ün İlk Filmi Şanghay'da Prömiyer Yaptı

TRT ortak yapımı, yönetmen Büşra Bülbül'ün ilk uzun metraj kurmaca filmi "Bir Anne Hakkında", dünya prömiyerini 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen ilk gösterim, sinemaseverler, uluslararası basın mensupları ve sektör temsilcilerinin ilgisiyle karşılandı.

Yönetmen Bülbül, senarist Bekir Bülbül, yapımcı Betül Demir ve başrol oyuncusu Sevda Erginci gösterimin ardından düzenlenen söyleşide izleyicilerle bir araya geldi.

Büşra Bülbül, filmin çıkış noktasının annesinden ve annelik deneyiminden beslendiğini belirterek, anneliğin insanı güçlendiren ve mücadele etmeyi öğreten bir yönü olduğunu ifade etti.

Başrol oyuncusu Sevda Erginci ise canlandırdığı Sibel karakterinin, ağır yaşam koşulları nedeniyle duygularını ertelemek zorunda kalan bir kadın olduğunu ve yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunma çabasını sürdürdüğünü anlattı.

Film, karaciğer yetmezliğinin son evresindeki eşini hayatta tutmaya çalışan Sibel'in zamana karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Organ nakli için uygun bir donör bulamayan Sibel'in giderek derinleşen çaresizliği, onu vicdani ve ahlaki sınırlarını sorgulamaya itiyor.

Duygu Köse, Ümran Şakır, Osman Doğan, Ecmel İs Ergür ve Ahmet Çelik'in de rol aldığı yapım, 2022 TRT 12 Punto Senaryo Günleri'nde Ortak Yapım Ödülü'nü almış, ayrıca 2024 Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu'na seçilmişti.