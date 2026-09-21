Büşra Cin davasında sanık kasten öldürmeden beraat etti, tabancadan 1 yıl 6 ay hapis aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büşra Cin davasında sanık kasten öldürmeden beraat etti, tabancadan 1 yıl 6 ay hapis aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büşra Cin davasında sanık kasten öldürmeden beraat etti, tabancadan 1 yıl 6 ay hapis aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Nazilli'de Büşra Cin'in (24) ölümü davasında yargılanan Ö.K. (30), kadına karşı kasten öldürme suçundan beraat etti. Sanık, ruhsatsız tabanca bulundurmaktan 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. Dosyaya giren raporda Cin'in veda ifadeleri yer aldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi Büşra Cin'in (24) tabancayla göğsünden vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yargılanan Ö.K. (30), 'Kadını kasten öldürme' suçundan beraat ederken, ruhsatsız tabanca bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Olay, 30 Mart 2025 tarihinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, arkadaşı Ö.K'nin evine gitti. İddiaya göre bir süre evden ayrılan Ö.K, eve döndüğünde Cin'i tabancayla vurulmuş halde bulduğunu söyleyip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in öldüğü belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayın ilişkin hazırlanan iddianamede Ö.K'ye ait el SVAP örnekleri ve montta atış artıklarının tespit edildiği belirtildi ve sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KAYITLAR DOSYAYA GİRDİ

Sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporun dava dosyasına girdiği açıklandı. Raporda, Cin'in cep telefonunda bulunan video ve ses kayıtlarının olduğu, söz konusu kayıtlarda Cin'in yaşadığı duygusal sıkıntılardan bahsettiği ve ailesine veda niteliğinde ifadeler kullandığı belirtildi. Bir kayıtta Cin'in, "Bir gram merhamet göstermedin bana. Bir gram merhametin yoktu. Nasılsın demedin. Ruhum o kadar paramparça ki. Kimseye kızmıyorum. Ben kararımı verdim. Mermi hiç korkutmuyor. Elimde tuttuğum silah hiç korkutmuyor. Çok huzurlu hissediyorum. Allah da beni affeder inşallah ne olur siz de üzülmeyin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki annem ve babamsınız. Özür dilerim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

'BERAAT TALEP ETTİ'

Celsede esas hakkında mütalaasını sunan iddia makamı, sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet Suçu'ndan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Son savunması istenen sanık beraat talebinde bulundu. Sanığın kasten öldürme suçundan beraatine karar veren heyet, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA
3. SayfaNazilliCinayetGüncelAydınSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi
Ankara Sincan’da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü
İstanbul’u karıştıran “zehirlenme“ iddiası Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı İstanbul'u karıştıran "zehirlenme" iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Yemen’de Amalika Tugayları Kehbub’da 5 Husi aracını hedef aldı araçlardakiler öldü Yemen'de Amalika Tugayları Kehbub'da 5 Husi aracını hedef aldı; araçlardakiler öldü
21:59
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
21:44
Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış İşte SPK’ya gönderilen belge
Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış! İşte SPK’ya gönderilen belge
21:42
Vanspor’da şampiyon teknik adam ile yollar ayrıldı
Vanspor'da şampiyon teknik adam ile yollar ayrıldı
20:57
İstanbul için alarm verildi Valilik saat vererek uyardı
İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı
20:25
Bakan Fidan’dan ABD’ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
19:24
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 22:04:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Büşra Cin davasında sanık kasten öldürmeden beraat etti, tabancadan 1 yıl 6 ay hapis aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement