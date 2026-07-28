Büşra Kayıkçı'ya Grammy Tebriği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Recording Academy'nin davetiyle Grammy Ödülleri'nde oy kullanacak üyeler arasında yer alan müzisyen Büşra Kayıkçı'yı tebrik etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Küresel müzik sektörünün en prestijli platformlarından Recording Academy'nin davetiyle Grammy Ödülleri'nde oy kullanacak üyeler arasında yer alan Büşra Kayıkçı'yı tebrik ediyorum. Büşra Kayıkçı, özgün sanat anlayışı, eşsiz yeteneği ve elde ettiği başarılarla hepimize ilham oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi uluslararası müzik dünyasında en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor, çıktığı bu sıra dışı yolculukta başarılarının daim olmasını diliyorum."