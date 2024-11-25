Büyük Dickens Noel Fuarı San Francisco'da Açıldı

SAN FRANCİSCO, 25 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Büyük Dickens Noel Fuarı'na katılan Viktorya dönemi kostümleri giymiş insanlar, 23 Kasım 2024.
İlki 1970 yılında düzenlenen Büyük Dickens Noel Fuarı cumartesi günü San Francisco'da açıldı. İngiliz yazar Charles Dickens'ın eserlerindeki karakter ve sahnelerin hatırlatıldığı fuar, insanları Viktorya dönemi kültürünün keyfini çıkarmaya davet ediyor. (Fotoğraf: Liu Yilin/Xinhua)
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