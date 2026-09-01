Büyük Kanyon'da Sel: 2 Ölü, 1 Kayıp

ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyindeki Büyük Kanyon'da 29 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye çıktığı bildirildi.

ABD Ulusal Park Servisi yetkilileri, 29 Ağustos'ta Arizona'daki Büyük Kanyon Milli Parkı'nda meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 80 kişinin kurtarıldığını ve 1 kişiden haber alınamadığını belirtti.

Sel nedeniyle bölgedeki su borularının yaklaşık yüzde 40'ının hasar gördüğünü ifade eden yetkililer, hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Dün yapılan açıklamada, boru hattındaki hasar nedeniyle içme suyunun kısıtlı olduğu ve turistlerin bölgede kalamayacağı vurgulanarak bölge sakinlerine su tasarrufu yapmaları çağrısında bulunulmuştu.