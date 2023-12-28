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Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Deposu Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Deposu Hizmete Açıldı

Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Deposunun Argavlı mevkisinde hizmete açıldığını duyurdu. Sağel, depo projesinin İzmir ve Aydın Ticaret odalarının iş birliği ile tamamlandığını ve Ticaret Bakanlığından lisans aldıklarını belirtti. Ayrıca, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarın da hizmete alındığı bilgisi paylaşıldı.

Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Deposu Hizmete Açıldı
28.12.2023 - 17:21,  Güncelleme: 17:23
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Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Deposunun Argavlı mevkisinde hizmete açıldığını bildirdi.

Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Deposu Yönetim Kurulu Başkanlığını da üstlenen Sağel, düzenlediği basın toplantısında, deponun 13 ayda tamamlandığını belirtti.

Projenin İzmir ve Aydın Ticaret odalarının iş birliği ile tamamlandığını söyleyen Sağel, "Ticaret Bakanlığından gelen denetim ekibi depomuzun durumunu ve koşullarını inceleyerek lisans almaya hak kazandığımızı iletti." dedi.

Sağel, çalışma kapsamında yetkili sınıflandırıcı laboratuvarın da hizmete alındığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA
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Büyük Menderes, İzmir, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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