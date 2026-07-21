Büyük Menderes'te kaybolan çocuk arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Büyük Menderes'te kaybolan çocuk arama çalışmaları sürüyor

Büyük Menderes\'te kaybolan çocuk arama çalışmaları sürüyor
21.07.2026 12:54
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İncirliova'da nehirde kaybolan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Şahin Özdağ'ı (11) arama kurtarma çalışmaları, 4'üncü gününde sürüyor.

Olay, 18 Temmuz saat 18.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3'ü serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Şahin Özdağ ile Eda Kurtulmuş (15) suda kayboldu. Suya girmeyen arkadaşlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması ile bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EDA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmalar sonucu Kurtulmuş'un cansız bedeni, önceki gün kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kıyıya yakın bir bölgede dalgıçlar tarafından su altında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kurtulmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eda Kurtulmuş, dün memleketi İncirliova ilçesinde mezarlığında toprağa verildi.

90 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Kayıp Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları da 4'üncü gününde sürüyor. Çalışmalara 32 dalgıç, 6 bot, dron ekipleri ile toplam 90 personel katılırken, bölgede sonar tarama cihazı kullanılıyor.

Kaynak: DHA

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