Büyük Önder Atatürk, Beypazarı ilçesinde anıldı - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk, Beypazarı ilçesinde anıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

10.11.2024 13:16
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma törenine Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, Garnizon Komutanı Üsteğmen Seyit Tayyar Arvas ile ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki törenin ardından kültür merkezinde anma programı gerçekleştirildi. Atatürk şiirleri okundu, Atatürk Oratoryosu gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, Beypazarı ilçesinde anıldı - Son Dakika

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