Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Avusturya'da anıldı - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Avusturya'da anıldı

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Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88\'inci yılında Avusturya\'da anıldı
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen törenle anıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ve Türk toplumundan davetliler katıldı.

Tören, saat 09.05'te yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk ve silah arkadaşları için dua edilmesinin ardından Büyükelçi Dönmez, yaptığı konuşmada, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Atatürk'ü minnetle andıklarını, düzenlenen törenle onun mirasına ve fikirlerine duydukları derin saygıyı bir kez daha ortaya koyduklarını söyledi.

Dönmez, Atatürk'ün mücadelesi, başarıları ve Türkiye için yaptıklarıyla çağını aşan büyük bir lider olduğunu vurgulayarak, "O, milletiyle beraber ülkesinin bağımsızlığını savunarak hepimizin kaderini değiştirmiştir ve bugünlere ulaşmamızı sağlamıştır." dedi.

Atatürk'ün en büyük mirasının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirten Dönmez, "Mareşal Mustafa Kemal'in en büyük mirası olan cumhuriyetimiz, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük hazinedir. Onun bu mirasını en iyi koşullarda geleceğe taşımak, hepimizin boynunun borcudur." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünde muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine emin adımlarla yürüdüğünü kaydetti.

Büyükelçi Dönmez, konuşmasının sonunda Atatürk'ü, İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri şükran ve rahmetle andı.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkAvusturyaViyanaGüncelSon Dakika

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