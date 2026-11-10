Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Pazaryeri'nde anıldı - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Pazaryeri'nde anıldı

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Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Pazaryeri\'nde anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Program kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda devam etti.

Öğrenciler tarafından şiirler, kompozisyonlar, oratoryo ve slayt gösterileri sunuldu.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, muhtarlar, daire ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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