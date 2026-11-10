Büyük Önder Atatürk, İzmir ve çevre illerde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta törenlerle anıldı.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde devam etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ü dünyadaki liderlerden ayıran çok farklı özellikler olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün düşmanı yenip vatanı kurtardığını vurgulayan Elban, "Padişah ülkeyi terk etmiş, çok rahatlıkla 'padişahımız' denilebilirdi ama öyle bir makamı elinin tersiyle itmiş bir liderden bahsediyoruz. Yıllarca başkentlik etmiş İstanbul gibi bir şehri bırakıyor ve yepyeni bir cumhuriyet kurduğu için yepyeni bir şehirde, başkentte başlangıç yapıyor. O dönem için Anadolu'nun sıradan bir küçük kasabası aslında Ankara ama o yine orada farklılığını, vizyonunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan oratoryo sunuldu.

Körfezin ortasında anma

Atatürk, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı iskelesinden 08.50'de Balçova ilçesindeki Üçkuyular iskelesine hareket eden Çelik Kanat isimli feribotta da anıldı.

Saat 09.05'te gemide siren çaldı. Yolcular yapılan anonsun ardından saygı duruşunda bulunarak Ata'yı andı.

Aydın

Aydın Valiliği önündeki törende, Aydın Valisi Osman Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanlığı adına Kara Kuvvetler Komutanlığı Muhabere Okul Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun dinletilmesinin ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Program Şükran Güngör Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in günün önemine ilişkin konuşmasının ardından Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerince "Atatürk" isimli oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.

Denizli

Denizli'de valilik önündeki törende Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mücahit Zorlutuna ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda devam etti.

Burada Pınar-Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler Atatürk'ün hayatını konu alan tiyatro sundu.

Programa Vali Köşger ve il protokolü de katıldı.

Manisa

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda düzenlenen anma programında lise öğrencileri "Sen Mustafa Kemal'sin" adlı oratoryo gösterisi sundu.

Programlara AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akal da katıldı.

Uşak

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki törende, Uşak Valisi Serdar Kartal, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler ve Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan anıta çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma programında günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı.

Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan oratoryo sunuldu.

Vali Kartal ve beraberindekiler programın ardından Atatürk temalı resim sergisini gezdi.