Büyük Önder Atatürk\'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde saygıyla anıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Barbaros İlkokulu'nda devam eden törende, Okul Müdürü Ercan Ayan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sergilendiği ve şiirlerin okunduğu programa, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.