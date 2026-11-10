Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz... Erbakan'dan anma mesajı - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz... Erbakan'dan anma mesajı

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Büyük Önder Atatürk\'ü anıyoruz... Erbakan\'dan anma mesajı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "88 yıl önce 10 Kasım'da ebediyete irtihal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkFatih ErbakanGüncelRefahSon Dakika

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