Büyük Taarruz\'un 104. Yılı Kutlandı

BÜYÜK Taarruz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki törenlere katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Malazgirt Anadolu'ya giriş kapısıysa, Afyon da emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır" dedi.

Büyük Taarruz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut ilçesi ve Kocatepe'de çeşitli programlar gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı programlarda, Zafer Yürüyüşü düzenlendi, temsili atlı birlikler İzmir'e uğurlandı.

Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri, Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Şuhut Belediye Şehir Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programıyla devam etti. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen program kapsamında 41. Komando Tugay Komutanlığı Birliği tarafından Komando Andı okundu. Komando Andı'nın ardından program protokol konuşmalarıyla sürdü.

'TÜRKİYE'NİN TARİHİ BÜYÜK KAHRAMANLIKLARLA DOLU'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'daki Zafer Haftası kutlamalarında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşehrilerim, değerli Afyonlular; Türkiye'nin tarihi büyük kahramanlıklarla dolu, zengin destanlarla dolu bir tarihtir. Hele hele 30 Ağustos haftası, bildiğiniz gibi tam manasıyla bir zaferler haftasıdır. 1071'de Malazgirt'in kapılarından Anadolu topraklarına gelen Sultan Alparslan komutasındaki ordular, Anadolu'yu kıyamete kadar milletimizin yurdu kılmış ve burayı ilelebet devlet-i ebed müddetin vatanı haline getirmiştir. Aynı şekilde, 26 Ağustos 1922'de de o günkü zor şartlar içerisinde buradan, Şuhut'tan 25 Ağustos gecesi başlatılan yürüyüşle birlikte 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz başlatılmış ve çok şükür 30 Ağustos'ta da zafer kazanılarak 9 Eylül'de düşman denize dökülmüştür. Eğer Malazgirt Anadolu'ya giriş kapısıysa, burası, Afyon, Anadolu'dan emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır. Onların dışarıya gönderildiği kapıdır. Ne Malazgirt ne de 30 Ağustos kolayca kazanılmış bir zaferdir. Tarih sadece hatıra olsun diye anlatılmaz; tarih ibret almak için, dersler çıkarmak için ve geleceğe daha güçlü hazırlanmak için bizim için en büyük kuvvettir."