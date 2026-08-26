Büyük Taarruz'un 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyük Taarruz'un 104. Yılı Kutlandı

Büyük Taarruz\'un 104. Yılı Kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Numan Kurtulmuş, Afyon'da düzenlenen zafer töreninde tarihi vurguladı, kahramanlıkları anımsattı.

BÜYÜK Taarruz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki törenlere katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Malazgirt Anadolu'ya giriş kapısıysa, Afyon da emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır" dedi.

Büyük Taarruz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut ilçesi ve Kocatepe'de çeşitli programlar gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı programlarda, Zafer Yürüyüşü düzenlendi, temsili atlı birlikler İzmir'e uğurlandı.

Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri, Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Şuhut Belediye Şehir Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programıyla devam etti. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen program kapsamında 41. Komando Tugay Komutanlığı Birliği tarafından Komando Andı okundu. Komando Andı'nın ardından program protokol konuşmalarıyla sürdü.

'TÜRKİYE'NİN TARİHİ BÜYÜK KAHRAMANLIKLARLA DOLU'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'daki Zafer Haftası kutlamalarında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşehrilerim, değerli Afyonlular; Türkiye'nin tarihi büyük kahramanlıklarla dolu, zengin destanlarla dolu bir tarihtir. Hele hele 30 Ağustos haftası, bildiğiniz gibi tam manasıyla bir zaferler haftasıdır. 1071'de Malazgirt'in kapılarından Anadolu topraklarına gelen Sultan Alparslan komutasındaki ordular, Anadolu'yu kıyamete kadar milletimizin yurdu kılmış ve burayı ilelebet devlet-i ebed müddetin vatanı haline getirmiştir. Aynı şekilde, 26 Ağustos 1922'de de o günkü zor şartlar içerisinde buradan, Şuhut'tan 25 Ağustos gecesi başlatılan yürüyüşle birlikte 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz başlatılmış ve çok şükür 30 Ağustos'ta da zafer kazanılarak 9 Eylül'de düşman denize dökülmüştür. Eğer Malazgirt Anadolu'ya giriş kapısıysa, burası, Afyon, Anadolu'dan emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır. Onların dışarıya gönderildiği kapıdır. Ne Malazgirt ne de 30 Ağustos kolayca kazanılmış bir zaferdir. Tarih sadece hatıra olsun diye anlatılmaz; tarih ibret almak için, dersler çıkarmak için ve geleceğe daha güçlü hazırlanmak için bizim için en büyük kuvvettir."

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Etkinlikler, Güncel, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Taarruz'un 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü
Sır gibi olay Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu
Dünyada bir ilk Şanlıurfa’da tarihi baştan yazacak keşif Dünyada bir ilk! Şanlıurfa'da tarihi baştan yazacak keşif
Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı

09:07
8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
09:00
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı
08:55
Süper maçlar oynandı İşte Şampiyonlar Ligi’ne yükselen 3 takım
Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım
08:25
Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e cinayetten soruşturma
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma
08:11
Kim Milyoner olmak İster’den Şampiyonlar Ligi’ne Dünya bu olayı konuşuyor
Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor
07:39
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi İndirim geliyor
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 09:10:43. #7.12#
SON DAKİKA: Büyük Taarruz'un 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement