Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer\'in 102. yılı kutlanıyor

Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Çorum ve Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, halk oyunları gösterileri, geçit törenleri ve ödül törenleri gerçekleştirildi. Törenlere siyasi temsilciler, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

30.08.2024 15:18
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Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Çorum ve Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'da ilk tören Onur Anıtı'nda düzenlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'nın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra kutlamalar Sahil Yolu'nda devam etti. Buradaki etkinlikler Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin gösterisi ile başladı.

Daha sonra Samsun Garnizon Komutanlığı Bando Takımı mini konser verdi.

Garnizon Komutanlığına bağlı komando birliklerinin yemininin ardından geçit töreni yapıldı.

Kutlama törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Abdullah Köklü ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende şiirler okunması ve halk oyunu gösterisinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi, vatandaşları ve tören birliklerini selamladı.

Askeri birliklerin geçit töreniyle sona eren programa CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Sinop

Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti.

Komando birliği tarafından gösteri sunulan tören, tören geçişi ile son buldu.

Çorum

Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende Vali Zülkif Dağlı, Albay Ömer Faruk Gelengeç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çeşitli kurumların temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Vali Dağlı, Kadeş Barış Meydanı'nda devam eden törende vatandaşların bayramını kutladı.

Çorum Belediyesi ekiplerinin halk oyunları ve mehter gösterisi sunduğu etkinlikte komandolar, ay-yıldız koreografisi oluşturarak Türk bayrağı açtı.

Yıl içinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporcuların ödüllendirildiği etkinlik, kortej geçişiyle sona erdi.

Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak'ın vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada Personel Üsteğmen Yusuf Arıkan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından mehteran ekibi gösteri sundu.

Programda İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ile Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı timinin gösterileri ilgi gördü.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Amasya, Samsun, Çorum, Sinop, tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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