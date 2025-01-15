Büyükada\'da Müsilaj Görüntülendi

Büyükada'da müsilaj görüldü
İSTANBUL - Büyükada kıyılarında müsilaj ortaya çıktı. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Marmara Denizi'nde Büyükada kıyılarında müsilaj görüldü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz tabakanın deniz yüzeyini kapladığı fark edildi.
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