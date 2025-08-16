Büyükakın'dan Deprem Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, millet olarak yaşadıkları bu büyük acıyı asla unutmadıklarını belirterek, depremde kaybettikleri canların acısının yüreklerinde aynı sıcaklığıyla durduğunu kaydetti.

Böylesine büyük felaketleri tekrar yaşanmamak için alınması gereken önlemleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Büyükakın, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu unutmadan hazırlıkları sürdürdüklerini bildirdi.

Büyükakın, afetlere karşı dirençli şehirler inşa etmenin, geleceğe güvenle bakabilmenin temel şartı olduğunu aktararak, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenli binalarda yaşamasını sağlamaktır. Hedefimiz, deprem olduğunda bir binanın bile hasar almadığını, yıkılmadığını görmektir. Bu amaçla tüm tespitlerimizi tamamladık. Gerekli raporları hazırladık. Halen devam eden 15 kentsel dönüşüm projemizin yanında, vatandaşlarımızın da bireysel olarak bu dönüşüme katılmasını sağlayacak 0,69 faiz oranıyla kentsel dönüşüm destek çalışmamızı başlattık. Deprem sonrası TOKİ ile şehrimizde üretilen 50 bin yeni konut sayısını önümüzdeki dönemde de artırarak, hem kentsel dönüşüm, hem de yeni konut rezerv alanlarımızı genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Olası afetlere karşı sayıları 41'i bulan deprem kayıt istasyonu, Hızır 41 Afet Mutfağı ve mobil afet tırlarıyla kendine yeten, gerekirse farklı yerlere de "hızır" gibi yetişecek hazırlıkları tamamladıklarını belirten Büyükakın, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Afetler karşısında güçlü durmak, sadece tedbir değil, aynı zamanda medeniyetimizin insanı yaşatma idealinin bir gereğidir.' Büyükşehir Belediyesi olarak, her adımımızda bu ideali rehber ediniyor, Kocaeli'yi dirençli bir şehir kılmak için gece gündüz çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada hedefimiz afetleri fiziksel, ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutlarıyla yönetebilen bir şehir olmaktır. Allah bir daha şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa böyle acılar yaşatmasın. Bu düşüncelerle, ülkemizde depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."