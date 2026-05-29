Büyükbaş Hayvan Saldırısı: Çoban Hayatını Kaybetti

Ardahan'da büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan Afganistan uyruklu çoban hayatını kaybetti.
Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Y.Z. (36), otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Z'nin boyun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
