Büyükbaş Hayvanın Teptiği Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Güncel

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde büyükbaş hayvanın teptiği kişi, hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Minnetler Mahallesi'nde hayvan alım satım işi yaptığı öğrenilen Bekir Özdil (52), hayvanlara bakım yaptığı sırada büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu yaralandı.

Yakınlarının baygın bulduğu Özdil, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdil, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.