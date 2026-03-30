Büyükbaş Hayvanlar Su Altından Kurtarıldı

BÜYÜKBAŞLAR İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI

Bursa'nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Bayıraltı mevkisinde su altında kalan ahırlardaki büyükbaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı hayvanlar da iş makinelerine bağlanan halatlarla güvenli bölgeye alındı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Diğer yandan su seviyesinin yükselmeye devam ettiği riskli bölgedeki damlarda bulunan hayvanlar belediyenin belirlediği alanlara taşınırken, risk teşkil eden evlerde yaşayan vatandaşların da ihtiyaç halinde belediye ve TİGEM misafirhanelerinde konaklayacağı belirtildi.

Haber: Yasin KESKİN- Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),