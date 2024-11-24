Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Öğretmenler, Bu Ülkenin Kalkınması İçin En Güçlü Mühendislerdir"

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(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Öğretmenler Günü balosuna, ilçede görev yapan öğretmenler ile emekli öğretmenler de katıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Öğretmenler, bu ülkenin kalkınması için en güçlü mühendislerdir çünkü gelecek nesilleri öğretmenler şekillendirecektir. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Balosu bu yıl da çok sayıda öğretmeni buluşturdu. Baloya katılan öğretmenleri kapıda karşılayan Belediye Başkanı Hasan Akgün, davete katıldıkları için onlara teşekkür etti. Murat Mermer'in sahne aldığı geceye eşleri ile katılan öğretmenler hem eğlendi hem de birbirleriyle tanışıp kaynaşma fırsatı buldu. İlçede görev yapan en genç öğretmen Şevval Karabıyık ve en kıdemli öğretmenler Yılmaz Kurt ve Mustafa Furuncu'ya Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

"Öğretmenler cumhuriyetin ışığıdır"

Görevleri başında şehit olan öğretmenlerin de anıldığı gecede Hasan Akgün, toplumların geleceğinin öğretmenler eliyle şekillendiğini belirterek, "Büyükçekmece Belediyesi Geleneksel Öğretmenler Günü Balosu'ndayız. 5 binden fazla öğretmenimizi eşleriyle beraber ağırlıyoruz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar cumhuriyete ışık olmuş, bizleri büyütmüş ve ebediyete intikal etmiş ne kadar öğretmenimiz varsa hepsini şükranla minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Emekli öğretmenlerimize, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Görevleri başındaki öğretmenlerimize de başarılar diliyoruz çünkü onlar demokrasinin bekçisidir. Onlar cumhuriyetin ışığıdır. Öğretmenler, bu ülkenin kalkınması için en güçlü mühendislerdir. Çünkü gelecek nesilleri öğretmenler şekillendirecektir. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.