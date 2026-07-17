Büyükçekmece Belediyesi Davasında Tutuklu Sanıkların Tutukluluk Hallerinin Devamı İstendi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Büyükçekmece Belediyesi Davası'nın ikinci gününde ara mütalaasını sunan duruşma savcısı; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Atahan Bacınoğlu, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 31 sanığın yargılanmasına dün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanmıştı. Duruşmanın ikinci günü, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla bugün devam etti.

AKGÜN'ÜN KIZI SAVUNMA YAPTI: "BABAMLA GURUR DUYUYORUM"

Hasan Akgün'ün kızı tutuksuz sanık Gökçe Merve Akgün Kurt da bugün savunma yapan sanıklar arasında yer aldı. Hakkındaki iddiaların varsayımlara dayandığını savunan Akgün, "İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Tapu ve devir kayıtları olan taşınmazlar bedeli ödenerek alınmıştır. Bir varsayım üzerine yargılanıyorum" dedi.

Savcılığın ekonomik gücü bulunmadığı ve yaşı nedeniyle taşınmaz edinmesinin mümkün olmadığı yönündeki değerlendirmelerine de itiraz eden Kurt, "Ekonomik gücüm olmadığı ve yaşımın küçük olduğu iddia edilmiştir. Kendi gelirim ve birikimim var. Kaynağı belirsiz değil, resmi kayıtları olan birikimim var. Bunlar babam üzerinden bana aktarılmış taşınmazlar değildir" ifadelerini kullandı. Taşınmaz edinmenin suç olarak gösterilemeyeceğini belirten Akgün, tüm ödemeleri banka aracılığıyla yaptığını söyledi.

"Taşınmaz almak suç değildir. Ödemelerini banka üzerinden yaptım. Alım satım süreçlerinin tamamı kayıt altındadır" diyen Kurt, iddianamede adı geçen Osman Yeşilgül'den taşınmaz satın almasının da suç olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti."

Kurt, "Osman Yeşilgül'den taşınmaz alma gibi bir suç olamaz. Taşınmazlar daha sonra satılmış ve satış bedelleri banka hesabıma yatırılmıştır. Savcılık, resmi kayıtlara dayanan taşınmaz alımlarını suç varsaymıştır. Hakkımdaki suçlamalar mesnetsiz ve delilsizdir" diyerek beraatını talep etti. Kurt savunmasının ardından babasına dönerek, "Ayrıca babamla gurur duyuyorum" dedi.

6 TUTUKLU SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI İSTEMDİ

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşma savcısı tutukluluğu ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Atahan Bacınoğlu, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluk halinin devamını istedi.

Ayrıca adli kontrolü bulunan sanıkların adli kontrollerinin devamını talep etti.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmasıyla devam ediyor.

(SÜRECEK)