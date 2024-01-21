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BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi'ne yapılan operasyonda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi'ne yapılan operasyonda 8 kişi tutuklandı

BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda göz altına alınan 21 kişiden 8'i tutuklandı. Başsavcılık tarafından yıkılması için valiliğe yazı yazılan 140 villanın hiç bir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadığı ve sismik kontrollerin yapılmadığı öğrenildi. Belediye personelinin maddi menfaat karşılığında usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği belirlendi.

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi\'ne yapılan operasyonda 8 kişi tutuklandı
21.01.2024 - 21:01,  Güncelleme: 21:03
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BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda göz altına alınan 21 kişiden 8'i tutuklandı. Başsavcılık tarafından yıkılması için valiliğe yazı yazılan 140 villanın hiç bir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadığı ve sismik kontrollerin yapılmadığı öğrenildi. Belediye personelinin maddi menfaat karşılığında usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği belirlendi.

Eskice Mahallesi'nde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı yönünde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 7'si belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi, 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık' suçlarından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'da bulunuyor.

BELEDİYE PERSONELİ RÜŞVET KARŞILIĞI İNŞAAT RUHSATI VERİLMİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılması için İstanbul Valiliği'ne yazı gönderilen 140 villa ile ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. Villaların hiç bir temel atılmadan yapıldığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadığı belirlendi. Usulsüz yapılan inşaata belediye personeli tarafından rüşvet karşılığında inşaat ruhsatı verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece, Politika, Güncel, Son Dakika

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