Büyükçekmece Belediyesi önünde darbedilen kadın şikayetçi oldu

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi önünde Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılarak darbedilen Nebiha Yetimoğlu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hasan Akkuş hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından işlem başlatıldı.

Büyükçekmece'de 140 villalık bir sitenin imarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine, aralarında Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli 6 kişinin de bulunduğu 22 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonun ardından bir grup destek olmak için belediye önünde toplanarak slogan attı. O esnada yoldan geçen Nebiha Yetimoğlu ile gruptan Hasan Akkuş arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Akkuş, Yetimoğlu'nun boğazını sıkarak hakaret etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüler kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o görüntülere, "En ufak aykırı ses duyunca karşısındakinin gırtlağına çöküyorlar. Büyükçekmece'de Yaşlı teyzeye vurdular ve bir de gırtlağına sarıldılar. Basın mensubunu yere yatırıp dövmeye kalktılar. Hani bunlar basına saygılıydı. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size sandıkta cevabı verecektir. Kadınlar size ettiğiniz hakaretlerin hesabını soracaktır. Hem kadın hakları diyeceksiniz hem de yaşlı kadına saldıran edepsize hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Basın özgürlüğü deyip hem de militanlarınıza linç ettireceksiniz. bu aynı zamanda faşizmdir" diyerek tepki gösterdi.

"KİME 'YUH' DİYORSUNUZ DİYE SORDUM"

Olayın ardından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu, bugün polis merkezine giderek Akkuş'tan şikayetçi oldu. Yetimoğlu'nun emniyete verdiği ifadesinde "O gün oradan geçerken kalabalığın slogan attığını duydum. Kime 'yuh' diyorsunuz diye sordum. O sırada Hasan Akkuş üzerine gelerek hiçbir şey demeden 'Sana ne lan o…' dedi. Çevredekiler araya girerek beni kenara çekti. Ben de onlara 'Devletime milletime laf ettirmem' dedim. Sonra da oradan ayrıldım. Hasan Akkuş'tan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Öte yandan Hasan Akkuş hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.