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Büyükçekmece Belediyesindeki Rüşvet İddialarına Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesindeki Rüşvet İddialarına Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Büyükçekmece Belediyesindeki imarla ilgili rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında belediyenin imardan sorumlu Başkan Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Müdürü de bulunuyor. Operasyon sırasında gazetecilere saldıran ve bir kadına şiddet uygulayan şüpheliler hakkında da işlem başlatıldı.

Büyükçekmece Belediyesindeki Rüşvet İddialarına Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
21.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 12:59
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Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Operasyon

Büyükçekmece Belediyesindeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ile İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Belediye önünde toplanarak operasyona tepki gösteren gruptakilerden bazıları, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ı darbetmiş, gazetecilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Bu sırada Büyükçekmece Belediyesinden emekli olan ve protestocu grubun içinde bulunan Hasan A'nın, belediye önündeki başörtülü Nebiha Yetimoğlu'nun boğazını sıkarak kadına hakarette bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansımıştı. Yetimoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu şüpheli Hasan A. hakkında ise "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesindeki Rüşvet İddialarına Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediyesindeki Rüşvet İddialarına Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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