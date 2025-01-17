Büyükçekmece\'de 33 Kaçak Yapı Yıkıldı

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(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un en önemli içme suyu havzasına yapılmak istenen 33 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Hürriyet mahallesi, Kararağaç mahallesi ve Eskice köyü mevkiinde imarsız ve kaçak inşa edilmek istenen 33 yapıyı tespit eden İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahiplerine yapılan tebligatın ardından polis ve zabıta gözetiminde yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

"Kararlılığımız sürecek"

Büyükçekmece Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz" denildi.