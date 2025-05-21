Büyükçekmece'de 4 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Vali Gül, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaşımını alıntıladığı gönderide, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.