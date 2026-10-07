Büyükçekmece'de 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

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Büyükçekmece\'de 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
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Büyükçekmece'de kendisini savcı olarak tanıtan Cüneyt A. (59) ile Kadir M. (50), iş ve memurluk vaadiyle 5 kişiyi toplam 3 milyon 570 bin lira dolandırdıkları belirlenerek tutuklandı. Cüneyt A.'nın 8 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de kendisini savcı olarak tanıtarak iş ve memurluk vaadinde bulunarak 5 kişiyi toplam 3 milyon 570 bin lira dolandırdığı belirlenen Cüneyt A. (59) ile birlikte hareket ettiği tespit edilen Kadir M. (50) yakalandı. Cüneyt A.'nın 8 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede kendisini savcı olarak tanıtarak çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda şüphelinin Pınartepe Mahallesi'ndeki bir işletmede olduğu belirlendi. İşletmeye düzenlenen operasyonda Cüneyt A. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında sahte Hakimler ve Savcılar Kurulu emekli cumhuriyet savcısı kimlik kartı ele geçirildi.

5 KİŞİYİ 3 MİLYON 570 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Çalışmaların devamında Cüneyt A.'nın Kadir M. ile birlikte hareket ettiği ve iş ile memurluk vaadiyle 5 kişiyi toplam 3 milyon 570 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve 14 kartuş ele geçirildi. 2 şüphelinin de çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlenirken, Cüneyt A.'nın 8 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin mağdurlara çeşitli yollardan ulaşarak iş bulma veya memur yapma vaadinde bulundukları ve para aldıkları ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler Cüneyt A. ve Kadir M. tutuklandı.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkBüyükçekmece3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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