Büyükçekmece\'de Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

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BÜYÜKÇEKMECE'de akrabasının baca temizliğini yapmak için çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşen Adem Osman Sağlam(41), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi Vatan 4 Sokak üzerinde meydana geldi. Akrabasına ait 5 katlı binanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan Adem Osman Sağlam, dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Sağlam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cenazenin resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Amasya'da defnedileceği öğrenildi.

'KENDİNİ KAYBEDİP BOŞLUĞA DÜŞÜYOR'

Olayı anlatan Sağlam'ın arkadaşı Serdar Işık, "Kendisi normal, kendi halinde bir insandı. Buradan aşağı düşerek öldü. Haberini aldık. Az önce de cenazesi için otopsi yapmaya savcı geldi ve götürdü. 5 katlı bir bina burası. 5'nci kattan aşağı bir anda kendini kaybedip, boşluğa düşüyor ve rahmetli oluyor" dedi.