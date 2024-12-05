Büyükçekmece'de Çevreyi Kirletenlere Ceza Uygulanacak - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Çevreyi Kirletenlere Ceza Uygulanacak

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Büyükçekmece Belediye Meclisi, ilçede çevre kirliliği ile mücadele kapsamında park, meydan, cadde ve sokaklara çöp atanlara 2025'ten itibaren 2 bin 950 TL ceza uygulanacağını duyurdu.

05.12.2024 14:52  Güncelleme: 15:05
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(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu gibi maddeleri atarak çevreyi kirletenlere para cezası uygulanması oy birliğiyle kabul edildi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çevreyi kirletenlere 2 bin 950 TL idari para cezası uygulanacak.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısında başkanlık makamı teklifi olarak gündeme alınan "Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu gibi maddeleri atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanması" şeklindeki gündem maddesi, Hukuk ve Tarife Komisyonları'nın hazırladıkları rapor doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir adım atıldığını belirtti. Başkan Akgün, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ilçede yere çöp atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacağını açıklayarak, şunları söyledi:

"Tereddütsüz uygulayacağımızı belirtmek isterim"

"Büyükçekmece'de sigara izmaritlerini, çöplerini, kabuklu yemişlerin kabuklarını yere atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacaktır. Büyükçekmece halkı, bugüne kadar Kordonboyu'nda iyi bir alışkanlık edindi. Büyükçekmeceli vatandaşlarımız, buna azami hassasiyet gösteriyor. Bizim şehrimizin kirlendiği, çöplerin bolca yere atıldığı günler mayıs başından ekim sonuna kadar özellikle cuma akşamdan başlayıp pazartesi sabahına kadar olan dönem içerisinde şehrimizde müthiş bir kirlenme oluyor. Bunu da sivil zabıtalarımızla, zabıta ekiplerimizle tereddütsüz uygulayacağımızı da buradan belirtmek isterim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Çevreyi Kirletenlere Ceza Uygulanacak - Son Dakika

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