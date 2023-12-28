Büyükçekmece\'de duba nedeniyle komşular arasında kavga çıktı

BÜYÜKÇEKMECE'de kamyonun kırdığı duba nedeniyle iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken, komşular tekme tokat birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ekinoba Mahallesi, Öztanik Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Baştan oturduğu binanın önünde midibüsünü yıkarken, o sırada yolun karşısında geçen kamyon kilitli park dubasına çarptı. Baştan, dubayı düzeltmeye çalışırken kırıldı. Baştan kırılan dubayı yolun kenarına koyarken, karşı binadaki bir kişi pencereden "Sen dubayı nereye götürüyorsun" diye bağırarak aşağı indi. Penceredeki kişinin sokağa inmesiyle birlikte taraflar birbirlerine hakaretler savurdu. Ali Baştan, midibüsü temizlemek için kullandığ fırça ile komşusuna saldırırken, diğer komşu ise Baştan'a tokat attı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"DUBA YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"

Ali Baştan, "Tartışma oldu, duba yüzünden. Kamyon dubayı yıkmış. Biz de doğrulturken kırıldı. Ben dubayı aldım geldim buraya, 'sen dubayı nereye götürüyorsun' dedi, ben dubayı eve mi götürüyorum, duba burada dedim. O bana küfürlü konuşunca, zaten benim elimde fırça sapı vardı, otobüsü yıkıyordum. Burada birbirimize girdik. Zaten benim elimde fırça vardı. O bana küfürlü konuşunca, ben de ağzını topla neden küfürlü konuşuyorsun dedim. Biz komşuyuz dedim" dedi.