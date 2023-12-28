 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Büyükçekmece'de duba nedeniyle komşular arasında kavga çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de duba nedeniyle komşular arasında kavga çıktı

Büyükçekmece'de bir kamyonun kırdığı duba nedeniyle iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, komşular birbirine saldırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Büyükçekmece\'de duba nedeniyle komşular arasında kavga çıktı
28.12.2023 - 09:58,  Güncelleme: 10:01
Abone Ol
BÜYÜKÇEKMECE'de kamyonun kırdığı duba nedeniyle iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken, komşular tekme tokat birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ekinoba Mahallesi, Öztanik Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Baştan oturduğu binanın önünde midibüsünü yıkarken, o sırada yolun karşısında geçen kamyon kilitli park dubasına çarptı. Baştan, dubayı düzeltmeye çalışırken kırıldı. Baştan kırılan dubayı yolun kenarına koyarken, karşı binadaki bir kişi pencereden "Sen dubayı nereye götürüyorsun" diye bağırarak aşağı indi. Penceredeki kişinin sokağa inmesiyle birlikte taraflar birbirlerine hakaretler savurdu. Ali Baştan, midibüsü temizlemek için kullandığ fırça ile komşusuna saldırırken, diğer komşu ise Baştan'a tokat attı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"DUBA YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"

Ali Baştan, "Tartışma oldu, duba yüzünden. Kamyon dubayı yıkmış. Biz de doğrulturken kırıldı. Ben dubayı aldım geldim buraya, 'sen dubayı nereye götürüyorsun' dedi, ben dubayı eve mi götürüyorum, duba burada dedim. O bana küfürlü konuşunca, zaten benim elimde fırça sapı vardı, otobüsü yıkıyordum. Burada birbirimize girdik. Zaten benim elimde fırça vardı. O bana küfürlü konuşunca, ben de ağzını topla neden küfürlü konuşuyorsun dedim. Biz komşuyuz dedim" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

kavga, Olaylar, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de duba nedeniyle komşular arasında kavga çıktı - Son Dakika


10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı
10:36
Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü
10:32
Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25
Sigarada vergi oranları değişti Sigarada vergi oranları değişti
09:52
Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:50
Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:45
İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41
Stopaj indirimi süresi uzatıldı Stopaj indirimi süresi uzatıldı

Son Dakika
10:39 Kuzey Marmara otoyolundaki zincirleme kaza sonrası yeni görüntüler
10:36 Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü
10:32 Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
09:50 Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:52 Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:45 İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41 Stopaj indirimi süresi uzatıldı
09:26 Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti
09:18 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den ilk kareler geldi! Hadise kadroda yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:05:50. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de duba nedeniyle komşular arasında kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement