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Büyükçekmece'de hırsızlık olayı

Büyükçekmece'de bir iş yerine giren hırsızlar, elektronik cihazları çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Büyükçekmece\'de hırsızlık olayı
27.12.2023 - 09:49,  Güncelleme: 09:53
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BÜYÜKÇEKMECE'de hırsızlar dakikalarca uğraştıkları işyeri kapısının kilidini kırarak içeri girdi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, 2 kişi ise dükkandaki elektronik cihazları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına sanie saniye yansırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 23 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheliler otomobille Can Karabulut'un elektronik cihaz alım satım ve tamir yaptığı iş yerine geldi. Şüphelilerden biri dükkan dışında çevreyi gözetlerken, yüzleri maskeli diğer 2 şüpheli ise dakikalarca kapının kilidini ellerindeki levyeyle kırmak için uğraştı. Şüpheliler girdikleri iş yerinden 100 bin lira değerinde olduğu öne sürülen elektronik cihazları alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu iş yeri sahibi Karabulut'a telefonla bildirdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"15 PARÇA DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI GÖTÜRÜYORLAR"

İş yeri sahibi Can Karabulut, "Uzun yıllardır Büyükçekmece'de esnaflık yapıyorum, bilgisayar işleriyle uğraşıyorum. Cumartesi sabaha karşı böyle talihsiz bir olay başımıza geldi. Polis memuru arkadaş bizi aradı, apar topar evden çıkarak dükkana geldim. Geldiğimizde talihsiz bir olayla karşılaştık. Kamera kayıtları da var, bu kişilerin. Kapıyı zorlamışlar, 10-12 dakika kadar uğraşmışlar. Muhtemelen 3 kişiler. Biri arabada bekliyor, 2 kişi levye ve kesme araçlarıyla kilitleri patlatıp, kapıyı da zorlamışlar. İçeri girdikten sonra vitrinde bulunan satışa hazır olan dizüstü bilgisayarlarımızı alıyorlar. Diğer vitrinde 3-4 tane tablet var, bizim kullandığımız tarafta da bir tane benim kullandığım bilgisayar var. Yaklaşık 15 parça dizüstü bilgisayarı götürüyorlar. Takribi maliyeti de 100 bin lira civarındadır diye düşünüyoruz. Hırsızlığı yapan kişilerin en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz. Polisin verdiği bilgiler doğrultusunda birkaç yerde daha bu olay yaşanmış. Şüphelilerin aynı kişiler olabileceği üzerinde duruluyor. Araç plakası da muhtemelen belli ama tam bilgi vermediler. Bizim canımızın yandığı gibi başkalarının canı yanmasın. Hem de zararımız inşallah karşılanmış olur" dedi.

Kaynak: DHA
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